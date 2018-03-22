"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 22 марта. | Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта и госпереворота Фото: EPA Дело Савченко. Хроника Члены регламентного комитета Верховной Рады признали обоснованным представление Генпрокуратуры о даче согласие на привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности.Савченко обвинила главу ГПУ Юрия Луценко в совершении преступлений во время Майдана и заявила, что ее высказывания о теракте в стенах Рады были выдумкой и что "план" теракта в парламенте невозможно было бы реализовать.Луценко сказал, что не поддерживает "широкомасштабно развернутую кампанию объявить Надежду Савченко психиатрически нездоровым человеком".Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее арест.Депутатам продемонстрировали тайно записанное видео, на котором Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан склоняют украинских офицеров к участию в перевороте, убийствах государственных деятелей и координации усилий с террористами "ДНР".ВИДЕО Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube Савченко выступила с речью. "Я доказывала, что являюсь Героем Украины, в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины", – сказала она.Савченко задержали на выходе из Рады и отвели на допрос в СБУ.Предположительно, заседание суда по избранию меры пресечения Савченко пройдет 23 марта.Генпрокуратура ходатайствует об аресте без права залога.Что еще случилось интересного Верховная Рада приняла постановление о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019 года.Воздушные силы Украины зафиксировали провокационные действия со стороны военной авиации РФ у восточной и южной воздушных границ Украины. Средства украинской ПВО приведены в состояние военный готовности.Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предусматривал отмену нормы об обязательном электронном декларировании активистов общественных организаций в 2018 году.Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал провокацией обнаружение в своем рабочем кабинете прослушивающего устройства.Государственная Дума РФ отозвала аккредитацию журналистов СМИ, которые выразили протест в связи с оправданием главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Несколько журналисток обвинили его в харрасменте.Во время взрыва на химзаводе в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу погибли шесть человек, четверо получили ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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