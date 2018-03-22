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Задержана Савченко, Украина привела в боевую готовность ПВО. Главное за день
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22.03.2018 22:44
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 22 марта.
| Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта и
госпереворота Фото: EPA
Дело Савченко. Хроника
Члены регламентного комитета Верховной Рады признали обоснованным
представление Генпрокуратуры о даче согласие на привлечение нардепа
Надежды Савченко к уголовной ответственности.Савченко обвинила
главу ГПУ Юрия Луценко в совершении преступлений во время Майдана и
заявила, что ее высказывания о теракте в стенах Рады были выдумкой
и что "план" теракта в парламенте невозможно было бы
реализовать.Луценко сказал, что не поддерживает
"широкомасштабно развернутую кампанию объявить Надежду Савченко
психиатрически нездоровым человеком".Верховная Рада лишила
Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее арест.Депутатам
продемонстрировали тайно записанное видео, на котором Савченко и
глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан склоняют украинских
офицеров к участию в перевороте, убийствах государственных деятелей
и координации усилий с террористами "ДНР".ВИДЕОВидео: Генеральна
прокуратура України / YouTube Савченко выступила с речью. "Я
доказывала, что являюсь Героем Украины, в московских тюрьмах против
врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое
Герой Украины", – сказала она.Савченко задержали на выходе из
Рады и отвели на допрос в СБУ.Предположительно, заседание
суда по избранию меры пресечения Савченко пройдет 23
марта.Генпрокуратура ходатайствует об аресте без права залога.Что
еще случилось интересного Верховная Рада приняла
постановление о непризнании легитимности выборов президента РФ
в Крыму и Севастополе.Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине продлили до 31 марта 2019 года.Воздушные силы Украины
зафиксировали провокационные действия со стороны военной авиации РФ
у восточной и южной воздушных границ Украины. Средства украинской
ПВО приведены в состояние военный готовности.Верховная Рада
отклонила законопроект №8120, который предусматривал отмену
нормы об обязательном электронном декларировании активистов
общественных организаций в 2018 году.Глава Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал провокацией
обнаружение в своем рабочем кабинете прослушивающего
устройства.Государственная Дума РФ отозвала аккредитацию
журналистов СМИ, которые выразили протест в связи с
оправданием главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
Несколько журналисток обвинили его в харрасменте.Во время взрыва на
химзаводе в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу погибли шесть
человек, четверо получили ранения.
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