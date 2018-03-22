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Квартиру в качестве взятки Супрун предлагали в Вишневом
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22.03.2018 22:52
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Согласно материалов следствия о попытке дать взятку и.о. министра
здравоохранения Украины Ульяне Супрун, квартиру в Вишневом Киевской
области чиновнице обещали за содействие в получении средств
международных организаций для закупки томографа и маммографа в
городскую больницу. Супрун предлагали квартиру в качестве
неправомерной выгоды несколько раз Фото: Міністерство охорони
здоров'я України / Facebook Уголовное производство в деле, которым
занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), было
открыто 25 января 2017 года по заявлению Супрун.Согласно документу,
квартира на ул. Образования, 19 в Вишневом оценивается в сумму
около 490 тыс. грн.От главы Минздрава ожидали содействия в
получении средств международных организаций для закупки
магнито-резонансного томографа и цифрового маммографа в
коммунальное учреждение "Вишневская городская больница".Предложение
неправомерной выгоды поступало Супрун несколько раз, в том числе в
помещении Вишневского городского совета и кабинете заместителя
главы Минздрава.Постановлением суда, о котором идет речь, было
решено предоставить доступ детективам НАБУ к документам фирм,
фигурирующих в уголовном производстве. А также к IP-адресам, с
которым происходило управление счетами в банке.14 марта Супрун
рассказала, что в начале 2017 года помощник народного депутата
предлагал ей взятку в виде квартиры.7 марта 2018
года "Українські новини" сообщили со ссылкой на источник,
что НАБУ проводит обыски дома и на рабочем месте мэра Вишневого
Киевской области Ильи Дикова в рамках уголовного производства о
получении неправомерной выгоды. Обыски проводились также у
помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра
Богачева.Ляшко заявил, что НАБУ проводит обыски у Богачева в рамках
производства о предложении взятки Супрун.В НАБУ сообщили,
что следственные действия проводят по ее заявлению.
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