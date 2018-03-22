|Выбор названия для смертоносного оружия - пропагандистская шизофрения, - Саша Сотник
|22.03.2018 23:02
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Минобороны РФ сообщило, что россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения
Об этом на своей странице в ФБ написал Саша Сотник, информирует svodka.net.
«8 млн россиян приняли участие в конкурсе по поиску свежих названий для смертоносного оружия. Правильно ли я понимаю, что все эти люди жаждут войны? Они в первых рядах выйдут навстречу «ядерному грибочку» и встретят смерть с улыбкой на устах. Все верно?
Вот на пачках сигарет наши озабоченные здоровьем деятели любят писать: «курение убивает». В то же время — призывают население поучаствовать в конкурсе на самое поэтическое название страшного оружия, призванного уничтожать все живое. Это вам не табачная затяжка, не «капля никотина».
Это — результат пропагандистской шизофрении, массового заражения бациллой имперского милитаризма.»
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Минобороны РФ сообщило, что россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения — боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой и ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности.
Новый российский подводный беспилотник получает название «Посейдон», новый военный лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».