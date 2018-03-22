Родственник российского президента Михаил Путин может стать заместителем председателя правления "Газпрома" по хозяйственной части. Об этом сообщает "Интерфакс", отмечая, что должность освободилась после смерти занимавшего ее Александра Козлова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кремле подтверждают родственные связи Михаила Путина с президентом (на фото) Фото: kremlin.ru Агентство предполагает, что Михаил Путин может стать заместителем председателя правления по хозяйственной части. Александр Козлов, который занимал эту должность ранее, скончался в декабре 2017 года.Сейчас Михаил Путин является заместителем правления страховой группы "СОГАЗ". По данным "Интерфакса", он приходится двоюродным племянником президента."Московский комсомолец" пишет, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил: Михаил Путин является "дальним родственником" Владимира Путина."Фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть", – сказал Песков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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