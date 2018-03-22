Активисты недовольны тем, что прилегающую территорию не чистят от снега, рассказывают о жалобах от горожан, пишет Hromadske.Poltava.

«Завод на это никак не реагирует. Мы требуем, чтобы они все-таки расчистили у себя площадку и позволили общественному транспорту нормально двигаться. Если нас не услышат, мы так и будем здесь стоять, и добиваться, чтобы они все-таки расчистили эту площадку», — рассказывает представитель ОО «Авто Евро Сила» Игорь Романика.

«Ну это вопрос к коммунальным службам, скорее только. Прилегающая территория, насколько я вижу, почищена от снега. Я считаю, этим должно заниматься руководство города», — говорит Александр Савчук, представитель охраны завода «Кернел».

Между тем протестующие обращают внимание еще и на припаркованный грузовик.

«Мы вызвали сотрудников полиции, поскольку обнаружили административное преступление со стороны дальнобойщика. Парковка вторым рядом, согласно правилам дорожного движения, запрещена», — говорит участник акции Дмитрий Бурмака.

Действия, разворачивающиеся дальше, едва не приводят к трагедии: водитель фуры едет прямо на людей.

Фура едет с места происшествия, зато приезжают патрульные. Участники акции разъясняют им ситуацию и собираются написать заявление относительно действий водителя грузовика.

В это время с территории завода выезжает трактор для уборки снега. Активисты разблокировали дорогу.

Все события продолжались минут двадцать. Руководство завода оперативно отреагировало на требования активистов — снег начали убирать.

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