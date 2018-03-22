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ЗМІ: Міша Романова покидає гурт "ВІА Гра"
22.03.2018 23:16
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Схоже, що популярна дівоча група "ВІА Гра" знову може зупинити діяльність через пошуки нової солістки, адже днями джерела, наближені до співачки Міші Романовоїї, яка прийшла у групу майже 5 років тому, повідомили виданню "Сегодня", що дівчина покидає колектив.

Цікаво, що це вже не вперше Міша збирається піти - у 2014 році з'явилися чутки про те, що у співачки не склались стосунки з іншими зірками гурту - Ерікою Герцег та Анастасією Кожевніковою, хоча директор групи це спростував.

Чому зараз Міша покидає "ВІА Гру" - поки що невідомо і шанувальники очікують коментарів самої співачки.

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