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Высший совет правосудия уволил судью из Донецкой области, которая украла в магазине чай и часы
22.03.2018 23:16
В 2016 году судья Оксана Бухтиярова попалась на краже. Спустя два года ее уволили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о дисциплинарном проступке судьи Фото: Вища рада правосуддя / Facebook

14 апреля 2016 года судья попыталась покинуть магазин в городе Святогорске Донецкой области, не заплатив за покупку, сказано в сообщении.

"Эти действия были совершены втайне от работников магазина. Банка с чаем положена в сумку и прикрыта сверху предметом одежды. Указанные обстоятельства подтверждаются видеозаписью событий, а также обнаружением коробки с чаем соответствующей марки и часами в сумке Бухтияровой", – информирует пресс-служба.

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос увольнения судьи на основании решения дисциплинарной палаты от 24 января, решил привлечь Бухтиярову к дисциплинарной ответственности и лишить должности.

Поступки Бухтияровой порочат звание судьи, "существенно подрывают авторитет правосудия и несовместимы с пребыванием на должности", отметили в ВСП.

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