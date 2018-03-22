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Журналисты узнали об ухудшении состояния Скрипаля
22.03.2018 23:23
Журналисты узнали об ухудшении состояния Скрипаля Умственные способности экс-полковника ГРУ, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой.

«В решении Британского суда говорится, что Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильными снотворными, говорится, что их умственные способности могут оказаться под угрозой неизвестной степени из-за атаки нервно-паралитических веществ», — пишет Reuters.

Точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, но тесты показывают, что их ментальные показатели могут быть ослаблены, пояснил судья.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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