|На Аллее Героев Небесной Сотни планируют обустроить пешеходную зону, - власть Киева
|22.03.2018 23:26
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Мемориально-музейному комплексу будет передано земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5Киевский городской совет утвердил проект землеустройства для отвода земельных участков Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции Достоинства для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройству и озеленению территории.
Фото: з відкритих джерел
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно решению Киевсовета будут внесены изменения в «Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года» и Концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.
В частности, мемориально-музейному комплексу будут переданы земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5.
"А именно: 0,535 га и 0,594 га в Печерском и 0,227 га - в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти участки расположены в пределах исторического центра и ареала Киева и, согласно госкадастру, относятся к землям историко-культурного назначения.
Напомним, победителями конкурса "Мемориал героев Небесной сотни" стали львовские архитекторы Ирина Волынец и Мария Процик.
Отметим, Кабинет Министров Украины заснул в 50 академических стипендий имени 10 Героев Небесной сотни.