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"У вас там школа придурков?" Сакварелидзе назвал дискредитацией заявления о задержании в метро активиста "Руху новых сил" со взрывчаткой
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22.03.2018 23:32
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Проблема нардепа Антона Геращенко, связавшего задержание мужчины с
тротиловой шашкой с деятельностью "Руху нових сил", в том, что ему
никто не верит. Такое мнение высказал один из руководителей
политсилы Давид Сакварелидзе. Сакварелидзе предрек Антону Геращенко
политическое забвение Фото: David Sakvarelidze / Facebook
.Сообщение парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко,
заявившего, что мужчина, которого 22 марта полицейские задержали в
метро с 200 г взрывчатки, бывал в офисе "Руху нових сил",
Сакварелидзе назвал "дешевой попыткой"."Антон, у вас там, что,
школа придурков в "Народном фронте" и БПП?" – задался вопросом
экс-замгенпрокурора.По его мнению, информация является "вбросом" и
реагировать на него РНС не стоит."Мы понимаем, что таким образом вы
пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать так, чтобы
люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не верит.
Продолжайте в том же духе и совсем скоро вы отправитесь на
политическую свалку", – заявил Сакварелидзе.
https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10155321490585233
Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали
пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку,
100 г пластида и детонаторы.Геращенко сообщил, что фамилия
задержанного – Гресик, и он некторое время жил в палаточном городке
оппозиции у Верховной Рады.
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