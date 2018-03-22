|Парубий: работники УГО вправе не пускать в Раду депутатов, отказавшихся сканировать вещи
|22.03.2018 23:39
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Сотрудники Управления государственной охраны имеют право не пропускать в Верховную раду Украины депутатов, которые не позволяют сканировать свои вещи. Об этом заявил председатель парламента , сообщает пресс-служба Рады, передает со ссылкой на .
"Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может поймать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - сообщил Парубий.
Парубий также отметил, что для того, чтобы народные депутаты не чувствовали унижения от досмотра вещей и одежды на входе в помещение Рады, он дал поручение найти сканеры.
"День-два-три - и адаптируются все, и все будут одинаковые и равны перед законом. Эта система, этот закон будут функционировать так, как функционируют в каждом аэропорту Украины", - добавил Парубий.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера президент Украины подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины.