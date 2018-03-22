|23 марта на территории Украины ожидается незначительное повышение температуры
|22.03.2018 23:39
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По данным Украинского гидрометцентра, днем 23 марта по всей территории Украины будет от 0 до +4 градусов, лишь на востоке вероятно до -1 градусов.
Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. На большинстве территории без осадков, лишь на юге возможен мокрый снег с дождем.
Ночью в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до -11…-13 градусов.
Днем ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, на юге – порывы ветра до 15-20 м/сек.
Прогноз погоды на пятницу, 23 марта, в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – +2…+4
Ивано-Франковск – +1…+3
Тернополь – 0…+2
Черновцы – +1…+3
Хмельницкий – +1…+3
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – +1…+3
Винница – +1…+3
Одесса – 0…+2
Николаев – -1…+1
Херсон – ++1…+3
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Сумы – -1…+1
Полтава – 0…+2
Днепр – 0…+2
Запорожье – 0…+2
Донецк – 0…+2
Луганск – -1…+1
Харьков – -1…+1
Киев – +1…+3
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