По данным Украинского гидрометцентра, днем 23 марта по всей территории Украины будет от 0 до +4 градусов, лишь на востоке вероятно до -1 градусов.

Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. На большинстве территории без осадков, лишь на юге возможен мокрый снег с дождем.

Ночью в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до -11…-13 градусов.

Днем ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, на юге – порывы ветра до 15-20 м/сек.

Прогноз погоды на пятницу, 23 марта, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – 0…+2

Черновцы – +1…+3

Хмельницкий – +1…+3

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – +1…+3

Винница – +1…+3

Одесса – 0…+2

Николаев – -1…+1

Херсон – ++1…+3

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Сумы – -1…+1

Полтава – 0…+2

Днепр – 0…+2

Запорожье – 0…+2

Донецк – 0…+2

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – +1…+3

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