По всему миру в небе фиксируются загадочные вспышки света. Это явление очевидцы замечают на нескольких континентах.

Эти вспышки люди замечают в разных регионах планеты. Аномалию наблюдали в России, США, Новой Зеландии и других странах. Ученые уже пытаются исследовать это явление, однако никаких версий пока на этот счет нет.

Солнечные отблески исключены, поскольку в ночное время они не могут появляться. Несколько дней тому назад житель Веллингтона запечатлел на видео это явление, впоследствии опубликовав ролик на видеохостинге YouTube.

Судя по комментариям, многие люди в разных уголках Земли наблюдали явления, точно такие же, как и на представленном видео.

Пользователи сети отмечают, что загадочные вспышки света происходят на Западе. Небо ночью частично освещается, что значительно пугает местных жителей и даже ученых. Наиболее распространенная версия о причинах явления - ослабление магнитного поля Земли, и в результате пробивается солнечный ветер, а также смещение магнитных полюсов планеты.

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