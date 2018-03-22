После провала Савченко нам следует ждать в ближайшее время новых очень серьезных волнений.

Об этом на своей странице в ФБ написал Тарас Чорновил.

А теперь у меня есть одно важное сообщение, которое не имеет права затеряться в шумовых эффектах от Савченко. Это касается некоторых действий Юлии Тимошенко, которые могут иметь серьезные последствия в виде мощных медиаатак и различных провокаций. Но не спрашивайте меня, откуда я добыл эти факты, – своих источников не обнародую, но, сам засомневавшись, связался со знакомым журналистом-расследователем в Израиле, а он не только подтвердил сообщение, но только что предоставил дополнительные факты, информирует svodka.net.

Так вот. 20 марта Юлия Владимировна Тимошенко еще была в Раде и, соответственно, зарегистрировалась, чего уже не произошло ни вчера, ни сегодня. Причина в том, что в ночь с 20-го на 21-е она уже вылетела в Израиль в аэропорт Бен-Гурион, где прошла через VIP-зал. Но все же была замечена, когда садилась в лимузин. По тем данным, которые узнал, она прилетела на встречу с беглым олигархом Игорем Коломойским, который впервые предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле.

Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто «а поговорить» или устроить информационную атаку, а требуют консолидации ресурсов, участия советников, технологов и так далее. Это оправдано тем, что к себе домой Коломойский никого из чужих не приглашает, а в местах возможных встреч в Женеве проводить мозговые штурмы, совещания и т.п. не слишком безопасно.

Читайте: Тимошенко приговорили к двум годам колонии за слова об «антинародном режиме»

Там топчутся все спецслужбы, включая наши, которые и зафиксировали в свое время контакты олигарха с Саакашвили и его доверенным лицом, Онищенко и замглавреда пророссийского издания «Страна.ua». Да и поездка Тимошенко в Женеву в прошлый раз была обнаружена быстро. Поэтому встреча в Израиле свидетельствует, что затевается нечто очень серьезное.

Теперь – к сути. Юлия Владимировна поселилась в отеле Hyatt и уже провела встречу с олигархом, но после нее не улетела в Киев, а осталась, предположительно, для участия в каких-то более широких форматах совещаний. Организацией визита и сопровождением занимались Арон Майберг и компания Medvinski VIP Serviсe, которая принадлежит выходцам из Украины братьям Игорю и Александру Медвински.

Предполагаю, что после провала Савченко нам следует ждать в ближайшее время новых очень серьезных волнений. Кстати, благодаря этому визиту Тимошенко и за привлечение к ответственности Савченко голосовать не будет.

Читайте: Коломойский должен пояснить, кому Приватбанк перечислил 2 миллиарда долларов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира