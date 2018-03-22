В ЕС ожидают раскрытия информации о том, как посторонними лицами использовались данные пользователей Facebook

Об этом 22 марта сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни после своего выступления на саммите ЕС, передает Интерфакс-Украина .

"Чтобы он мог дать объяснения по поводу случившегося. И особенно, чтобы он нам сказал, что планирует сделать для предотвращения использования данных, находящихся в распоряжении Facebook, таким образом, при котором не уважается свобода пользователей", - сказал Таяни, добавив, что приглашение Цукербергу было направлено 20 марта вечером.

По его словам, в ЕС ожидают раскрытия информации о том, как посторонними лицами использовались данные пользователей Facebook, которые были получены с помощью несанкционированного доступа.

В частности, европейцев интересует, использовались ли эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.

Напомним, что по масштабным расследованиям журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.