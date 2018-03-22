Еще в октябре 2014 года председатель президиума тюменского научного сообщества сибирского отделения РАН Владимир Мельников заявил: ““.

На территории России общая температура земной атмосферы постепенно снижается. По его словам, все это связано с цикличными климатическими изменениями земной атмосферы. Академик отмечал, что начался холодный климатический цикл, и он может затянуться на целых 35 лет, что с научной точки зрения вполне нормально. По прогнозам специалистов, похолодание должно было начаться еще в начале 21 века, но из-за повышенной солнечной активности теплый цикл немного продлился.

В ноябре 2014 года, .

Причина – наступающий крайне холодный 30-летний период.

Джон Л. Кейси, прежний советник Белого Дома по Национальной космической политике, президент корпорации Space and Science Research, Орландо, штат Флорида, организации, которая занимается изучением климата. Его книга развенчала теорию глобального потепления,

Как заявлял ученый, в течение следующего 30 летнего цикла, экстремальный холод, который будет вызван историческим снижением выброса энергии Солнцем, окажет влияние на весь мир.

Произойдет массовое вымирание человеческой популяции из-за сильных холодов и голодной смерти (мировые поставки продовольствия упадут на 50%).

“Данные, которые у нас есть, серьезные и надежные“, – говорил Кейси.

В начале 2015 года все больше специалистов высказывали мнение, что и что уже тогда аномальная погода являлась его первыми проявлениями.

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Космическая и научно-исследовательская корпорация (SSRC) является независимым научно-исследовательским институтом из Орландо, штат Флорида, США.

SSRC стал ведущей научно-исследовательской организацией в Соединенных Штатах по вопросу о науке и планировании следующего изменения климата, связанного с продолжительным Ледниковым периодом. Особой заботой организации является предупреждение правительства, СМИ и людей о необходимости подготовиться к этим новым изменениям климата, которые займут целую эпоху.

В дополнение к холодной погоде этой новой климатической эпохи, SSRC считает так же, как и другие ученые и геологи, что существует большая вероятность рекордных вулканических извержений и землетрясений, которые будут происходить в течение следующего изменения климата.

В конце 2015 года, ученые тревожно заявляли, что

“Калечащие вьюги, метели и минусовая температура угрожают человечеству на ближайшие пятьдесят лет – а вероятно и на десятилетия больше.

Эксперты по климату предупреждают о редкой закономерности охлаждения воды в Северной Атлантике, которая вызывает цепную реакцию событий, и они приведут к “полному ” Ледниковому периоду”.

Главный метеоролог сказал, что это повлияет на погоду на долгие годы.

“Долгосрочные последствия изменения Гольфстрима и других течений Атлантического океана уже катастрофичны“-он добавил.

“Атлантические течения замедлились и аномально холодные воды от Гренландии остаются неизменными, это частично блокирует ход теплой воды и соответственно теплого воздуха в Западную Европу, на долгие годы.

Климат в регионе меняется, в том числе в Лондоне, Амстердаме, Париже и Лиссабоне идет постоянное охлаждение.”

Долгосрочный прогноз сделал знаток Бретт Андерсон: “когда есть такая аномалия атмосферы и океана, то температура сильно изменится, вы можете не сомневаться, и изменится на долгие годы.”

Предупреждение приходит только через несколько месяцев после того как метеорологическое бюро предупредило, что Великобританию ждет очередной Малый Ледниковый период.

Но теперь в связи с открывшимися новыми данными, можно уже говорить, что Великобританию ждет настоящий “полный” Ледниковый Период”.

В ноябре 2016 года группа ученых выпустила предупреждение: Мини-Ледниковый Период на пороге: может вам стоит переехать..Прогноз погоды с 2021 по 2027 год

Почему вы можете отказаться от вашего дома и переехать до 2023 года … Все зависит от того, где вы живете!

Географический прогноз погоды на шесть лет предстоящего Мини-Ледникового периода.

И вот наступил 2018 год. Весна 2018. Жители многих городов ее прихода не почувствовали. Есть регионы и в России тоже, где снега еще по колено. Не будем приводить всей массы примеров аномально холодной весны этого года. Только два сообщения за последние сутки.

В нашем сегодняшнем материале: .

И сообщение из Америки:



Неожиданно для сотрудников Белого Дома в среду опять пришла зима

Можно конечно все сваливать просто на “такой год” и говорить, что “все это ерунда”. Но мировые синоптики и климатологи уже так не считают.

Теперь можно уже говорить, что все прогнозы тех немногих ученых, которые били тревогу, полностью оправдались.

Человечество не спеша вошло в Малый Ледниковый период.

Как передает наш корреспондент из Женевы, в понедельник там стартовала закрытая конференция синоптиков и климатологов со только мира. В ней участвуют около 100 человек. Рассматриваются очень серьезные вопросы касающиеся аномальной погоды и ее катастрофических последствий на жизнедеятельность человека. Вот, что сообщает нам наш корреспондент Грег Дэвис:

“Очень мало информации пока доходит до журналистов. Конференция проводится в закрытом режиме. Мало кто о ней знает. Журналистов туда не допустили. На данный момент, по имеющейся информации, можно уже говорить, что участники конференции сделали несколько сенсационных заявлений, пришли к определенным выводам и готовят открытый отчет по результатам конференции.

Вчера один из участников, известный синоптик из США, (не называю его фамилии, потому что им пока нельзя делать официальных заявлений), на правах анонимности дал небольшое интервью для одной из крупнейших швейцарских газет «Tribune de Geneve».

…Он рассказал, что на конференции рассмотрели ряд вопросов касающихся глобального изменения климата. Участники конференции полностью отказались от гипотезы “глобального потепления” и признали ее ложной. Рассмотрев последние результаты исследований специалистов со только мира, был сделан вывод, что планета быстро погружается в холодный период и это приведет к катастрофическим последствиям на жизнедеятельности человека…

Интересно закончилось, это небольшое интервью. Когда журналист «Tribune de Geneve» уже прощался с этим участником конференции, тот задал ему вопрос:”Как вы назовете статью с моим интервью?” На что журналист ответил, что пока не знает. Тогда синоптик сказал ему: “сделайте заголовок таким: Встречайте! Малый Ледниковый Период!”.

Вот пока и все, что нам тут известно. Ждем опубликование отчета.“

Так что друзья, готовимся к жизни в новых реалиях. А вы готовы?

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