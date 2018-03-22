|Савченко останется на ночь в СБУ
|22.03.2018 23:49
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Меру пресечения Савченко выберут завтраЛишенная неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко ночь с 22 на 23 марта проведет в здании управления Службы безопасности Украины в Киеве.
Фото: strana.ua
Об этом рассказали адвокаты парламентария в эфире телеканала 112 Украина.
Адвокат Дмитрий Бугай рассказал о деталях громкого дела. Так, к ходатайству об аресте Савченко было добавлено 240 листов приложений.
Защитники пообещали "всю ночь писать возражения на сегодняшнее задержание Савченко и на удовлетворение ходатайства об аресте".
Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.
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