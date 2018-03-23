Швейцарская компания Hublot выпустила лимитированную серию часов класса "люкс" Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Выпуск часов посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Об этом пишет .

Стоимость новинки составляет 5,2 тысячи долларов. При этом серия включает только 2018 штук, пишет со ссылкой на .

Главной особенностью часов является тот факт, что они "умные", а не механические. Работает устройство под управлением операционной системы Wear OS от .

По части характеристик известно, что часы получили AMOLED-дисплей с диагональю 3,5 см, а также множество разнообразных датчиков. Корпус часов выполнен из титана и является водонепроницаемым.

Ранее сообщалось, что китайские разработчики .

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