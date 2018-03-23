Согласно финансовому документу, который утвердила Палата
представителей Конгресса США, Украина в этом году получит $200 млн
военной помощи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера 23.40 | комментариев: Проект бюджета еще должен рассмотреть
Сенат Фото: EPA Решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили
против.В документе предусмотрели $620,7 млн на помощь Украине, в
том числе $200 млн – на военные цели (закупку оборонительного
оружия, обучение силовиков, логистику и прочее).Посольство Украины
в США отметило в Facebook, что объем выделенных Киеву средств
на 2018 год в общем на $60 млн превышает прошлогоднюю смету.
https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1704693776240514
Проект бюджета еще должен одобрить Сенат и подписать президент США
Дональд Трамп.В декабре 2017 года власть американского
президента предлагала направить Украине на военные нужды $350
млн. 1 марта 2018 года Государственный департамент
США принял решение о продаже Киеву противотанковых ракетных
комплексов Javelin.
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