Согласно принятому Сеймом Латвии закону, переход школ национальных меньшинств к обучению на латышском языке будет осуществляться постепенно, завершится этот процесс в 2021/2022 учебном году. Вчера 23.59 | комментариев: Поправки к закону об образовании поддержали 58 депутатов, 18 проголосовали против Фото: saeima.lv Планируется, что переход к обучению на латышском языке будет осуществляться постепенно и завершится в 2021/2022 учебном году."Изменения не должны рассматриваться как угроза сохранению идентичности меньшинств. Никто не хочет лишать детей своего родного языка, и школы будут продолжать изучать литературу, культуру и язык меньшинств", – говорится в сообщении.По результатам исследования "Положение языка в Латвии: 2010 – 2015 годы", 39% молодежи из числа латвийских меньшинств хорошо говорят на латышском языке, 22% говорят, что либо овладели навыками латышского, либо плохо его знают. Данные исследований также показывают, что около 70% населения Латвии считает: изучать предметы на латышском языке представителям нацменьшинств нужно начинать в детском саду и начальной школе.Как пишет местное издание Delfi, поправки к закону об образовании поддержали 58 депутатов, 18 проголосовали против.Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 год доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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