Такие данные содержатся в исследовании МВФ по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах, опубликованном Фондом 22 марта.

В МВФ обратили внимание, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже того уровня, при котором страны включаются в группу низкодоходных (2330 долларов годового дохода). Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт.

«Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с рыночной экономикой )», — сообщили в МВФ.

Согласно имеющимся данным, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в января 2018 года по сравнению с январем 2017 увеличилась на 28,4% и составила 7711 гривен.

Реальная заработная плата в января 2018 года по сравнению с январем 2017 увеличилось на 12,3%, а по сравнению с декабря 2017 года сократилась на 13,4%.

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