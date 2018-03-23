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"У вас там школа придурков?" Сакварелидзе назвал дискредитацией заявления о задержании в метро активиста "Руху нових сил" со взрывчаткой
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23.03.2018 00:28
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Проблема нардепа Антона Геращенко, связавшего задержание мужчины с
тротиловой шашкой с деятельностью "Руху нових сил", в том, что ему
никто не верит. Такое мнение высказал один из руководителей
политсилы Давид Сакварелидзе. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.09 | комментариев: Сакварелидзе предрек
Антону Геращенко политическое забвение Фото: David Sakvarelidze /
Facebook .Сообщение парламентария от "Народного фронта" Антона
Геращенко, заявившего, что мужчина, которого 22 марта полицейские
задержали в метро с 200 г взрывчатки, бывал в офисе "Руху нових
сил", Сакварелидзе назвал "дешевой попыткой"."Антон, у вас там что,
школа придурков, в "Народном фронте" и БПП?" – задался
вопросом экс-замгенпрокурора.По его мнению, информация является
"вбросом" и реагировать на нее РНС не стоит."Мы понимаем, что таким
образом вы пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать
так, чтобы люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не
верит. Продолжайте в том же духе – и совсем скоро вы отправитесь на
политическую свалку", – заявил Сакварелидзе.
https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10155321490585233
Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали
пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку,
100 г пластида и детонаторы.Геращенко сообщил, что фамилия
задержанного – Гресик и он некоторое время жил в палаточном
городке оппозиции у Верховной Рады.
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