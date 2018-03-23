|Военных Путина направили в очередную страну
|23.03.2018 00:43
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Российских военных инспекторов направили в Центральноафриканскую республику.
Они будут заниматься подготовкой местных военнослужащих,передает со ссылкой на .
также передало военным ЦАР партию оружия и боеприпасов.
Российских военных направили после просьбы президента этой африканской страны Фостен Туадеры и с согласия основанного Советом Безопасности комитета.
"Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передачи им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и в конечном счете нормализации обстановки и надежном урегулирования длительного внутреннего вооруженного конфликта", - заявил заместитель председателя департамента информации и печати России Артем Кожин.
Командиры боевиков запугают своих подчиненных слухами о том, что на Донбасс для помощи воинам прибыли норвежский и американский спецназ. Ждут монгольских воинов.