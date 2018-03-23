"Надо заехать гранаты купить". "Громадське" показало, чем занималась Савченко в день задержания. Видео
23.03.2018 00:44
Съемочная группа "Громадського" 22 марта сопровождала
внефракционного нардепа Надежду Савченко с 7.00 до момента
задержания в центре Киева. Телеканал разместил в YouTube наиболее
любопытные эпизоды. В частности, поездку сестер Савченко на базар
за гранатами, которые она потом продемонстрировала на заседании
регламентного комитета Верховной Рады. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Савченко обвинили в
планировании терактов Фото: ЕРА 22 марта генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского
корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата
государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о
поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь
Савченко к уголовной ответственности, и дала согласие на ее
арест.Нардепа задержали и отвели на допрос в СБУ.Предположительно,
заседание суда по избранию меры пресечения Савченко пройдет 23
марта.видео Видео:
Громадське Телебачення / YouTube