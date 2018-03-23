Настораживающей информацией о перемещениях Тимошенко поделился экс-депутат Рады Тарас Чорновил в Facebook.

С его слов, еще 20 марта Тимошенко была в Верховной Раде. Однако после этого загадочно исчезла.

Оказалось, что в ночь на 21 марта руководитель “Батькивщины” вылетела в Израиль.

“В аэропорту Бен-Гурион она прошла через V.I.P. зал. Но все же была замечена, когда садилась в лимузин”, — рассказал политический знаток, уточнив, что поселилась политик в отеле “Хаят”.

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что прилетела Тимошенко на встречу с беглым олигархом, фигурантом уголовных дел Игорем Коломойским.

“Впервые он предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле. Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто для «поговорить» или провести информационную атаку, а те, которые требуют консолидации ресурсов, участия советников, технологов и тому подобное… Встреча в Израиле свидетельствует, что затевается что-то очень серьезное”, — отметил Чорновил, добавив, что Израилю было отдано предпочтение, так как там не “топчутся спецслужбы”.

С его слов, встреча Тимошенко с Коломойским уже состоялась. Однако, что примечательно, в Киев политик возвращаться не спешит.

Он предположил, что такая активность лидера “Батькивщины” связана с громким арестом депутата Надежды Савченко. “Предполагаю, что после провала Савченко нам следует ожидать в ближайшее время новых очень серьезных возмущений”, — предупредил экс-депутат.





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