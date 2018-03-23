Два киевлянина, похитившие мемориальную доску с бюстом Леси Украинки со здания музея, разбили ее на куски и постепенно сдавали в пункты приема металлолома. Преступники разбили мемориальную доску на куски Фото: kyiv.npu.gov.ua по улице Саксаганского, 97 в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.По словам главы полиции Андрея Крищенко, после комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении правонарушения правоохранители задержали двух жителей Святошинского района. Одни из них ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков."Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – это кража, совершенная в крупных размерах", – отметил Крищенко.О похищении доски с бюстом с фасада музея Леси Украинки стало известно 4 марта. В доме на улице Саксаганского, 97 Леся Украинка и ее семья жили с 1899 года по 1909 годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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