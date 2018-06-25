Полицейские в Одессе проводят проверку по факту взрыва автомобиля в
ночь на 25 июня. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Взрыв прогремел в тот момент, когда бизнесмен с семьей
заходил домой Фото: Поліція Одеської області / Facebook Полицейские
проводят проверку по факту инцидента."В результате взрыва пострадал
25-летний локальный житель, который в тот момент находился
неподалеку от автомобиля. Сейчас его госпитализировали в
медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи…
Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате
действия специального устройства, которое было установлено в
передней части авто", – сказано в сообщении.
https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/624793237878086
По данным "Думской", в результате взрыва автомобиля
пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.
Очевидцы рассказали, что взрывчатку заложили под днище
припаркованного авто с ирландскими номерами. Взрыв прогремел в тот
момент, когда бизнесмен с семьей заходил домой. Жена и дети Бабенко
не пострадали. Сам бизнесмен получил ранение ног.
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