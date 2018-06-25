Полицейские в Одессе проводят проверку по факту взрыва автомобиля в ночь на 25 июня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Взрыв прогремел в тот момент, когда бизнесмен с семьей заходил домой Фото: Поліція Одеської області / Facebook Полицейские проводят проверку по факту инцидента."В результате взрыва пострадал 25-летний локальный житель, который в тот момент находился неподалеку от автомобиля. Сейчас его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи… Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, которое было установлено в передней части авто", – сказано в сообщении. https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/624793237878086 По данным "Думской", в результате взрыва автомобиля пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Очевидцы рассказали, что взрывчатку заложили под днище припаркованного авто с ирландскими номерами. Взрыв прогремел в тот момент, когда бизнесмен с семьей заходил домой. Жена и дети Бабенко не пострадали. Сам бизнесмен получил ранение ног. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки автомобиля взрыв результате тот взрыва Теги: происшествия