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Мосийчук опубликовал размеры зарплат пресс-службы НАБУ (фото)
23.03.2018 00:59
Мосийчук опубликовал размеры зарплат пресс-службы НАБУ (фото) Размер должностных окладов пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины составляет от 27 до 46,5 тыс. гривен.

«Предлагаю вашему вниманию размер должностных окладов пресс-службы НАБУ. Не детективов, спецназовцев а именно пресс-службы НАБУ. А теперь давайте сравним их с зарплатами врачей, учителей, работников культуры… Чем они хуже работников пресс-службы НАБУ?» — написал в своем Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, зарплаты судей и прокуроров — еще больше.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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