|Имена для новых боевых комплексов в России выбирали всей страной
|23.03.2018 01:07
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Победили названия, которые содержат имена известного воина, птицы и греческого бога моря.
Оружие входит в число страшных новых вооружений, объявленных президентом России Владимиром Путиным 1 марта. Он пригласил россиян принять участие в конкурсе Министерства обороны России, чтобы назвать их.
Министерство сообщило в четверг, что «Посейдон» получил больше только голосов за имя подводного ядерного беспилотника. Крылатую ракету с ядерным двигателем назовут «Буревестник». Мощная система лазерного оружия была названа «Пересвет» в честь русского воина-монаха, погибшего в битве под Куликово в 1380 году.
Некоторые из имен, предложенных в конкурсе, показали ясный юмор, в том числе «Санкция» и «Оттепель».
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