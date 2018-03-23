Рекламодатели грозятся прекратить сотрудничество с социальной сетью Facebook на фоне разгоревшегося вокруг нее скандала. Об этом пишет со ссылкой на .

Угрозы перейдут в действие в том случае, если Марк Цукерберг не объяснит ситуацию касательно сбора личных данных пользователей.

Худшими перспективами для Facebook может стать прекращение сотрудничества с тысячами крупных компаний - как нынешних партнеров, так и потенциальных.

Немедленного ответа от основателя соцсети требует ISBA — объединение британских рекламодателей. Также известно, что в число фирм, которые могут отказаться от работы с соцсетью, входят Unilever и Procter&Gamble.

Ранее сообщалось, что вывода информации пользователей соцсети. Речь идет о личных данных 50-200 миллионах людей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира