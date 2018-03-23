Местные СМИ и жители острова публикуют массу фотографий в сети. Из-за пыли видимость не превышает несколько сотен метров. Кроме того, люди страдают из-за проблем с дыханием.

«Невероятное явление погоды наблюдается на Крите последние несколько часов. Африканская пыль покрыла остров, небо покраснело. Все напоминает пустыню, в порту Ираклиона и в Агиа Пелагия море «исчезло» с горизонта», — сообщает местное издание «Сretalive.gr».

Африканская пыль на Крите

Из-за погодных условий люди остаются дома. Отмечается, что существует высокий риск для пациентов с респираторными проблемами. Кроме того, были закрыты учебные заведения. Жителям приходится выходить на улице в масках, некоторые даже используют противогазы.

Африканская пыль на Крите

По словам греческого метеоролога Манолиса Ленкаса, пыльная буря из Африки является «очень серьезным случаем». Причиной такого явления могло стать высокое давление. Он отмечает, что движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров. В результате, теплые воздушные массы принесли с собой пыль.

Ленкас также отметил, что приток новых масс воздуха уже прекратился. По его прогнозу, 23 марта ситуация на острове улучшится.

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