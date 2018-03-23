Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен мириться с существованием "гигантского торгового дефицита" в отношениях с Китаем. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Наш торговый недостаток с Китаем, по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд Фото: EPA Трамп подчеркнул, что "рассматривает президента КНР Си Цзиньпина как большого друга", но более не намерен мириться с существованием "гигантского торгового дефицита" в отношениях с Пекином."Наш торговый недостаток с Китаем, по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд", – уточнил он.По словам американского лидера, пошлины коснутся импорта на $60 млрд. Список китайских товаров, которые обложат налогом, составят в течение 15 дней.23 марта вступают в силу новые тарифы на импорт в США стали и алюминия, введенные по инициативе президента Трампа. Они также затронут интересы Китая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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