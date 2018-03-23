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Трамп распорядился ввести новые пошлины на торговлю с Китаем
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23.03.2018 01:16
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Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен мириться с
существованием "гигантского торгового дефицита" в отношениях с
Китаем. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп:
Наш торговый недостаток с Китаем, по разным оценкам, составляет от
$375 млрд до $504 млрд Фото: EPA Трамп подчеркнул, что
"рассматривает президента КНР Си Цзиньпина как большого друга", но
более не намерен мириться с существованием "гигантского торгового
дефицита" в отношениях с Пекином."Наш торговый недостаток с Китаем,
по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд", –
уточнил он.По словам американского лидера, пошлины коснутся импорта
на $60 млрд. Список китайских товаров, которые обложат налогом,
составят в течение 15 дней.23 марта вступают в силу новые тарифы на
импорт в США стали и алюминия, введенные по инициативе президента
Трампа. Они также затронут интересы Китая.
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