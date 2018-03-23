В Администрации президента заинтересованы в развале работы антикоррупционных структур.

Об этом сказал политолог ,передает со ссылкой на .

"Скоро начнется избирательная кампания и Порошенко выгодно, чтобы управление страной было крайне упрощено. А антикоррупционеры только этому мешают.

Дальнейшее развертывание событий зависит от того, какой компромат собрали на Холодницкого. Красноречивый генпрокурор Юрий должен обязательно обо всем рассказать. Что именно происходило в кабинете. У руководителя САП, конечно, будут неприятности.

НАБУ и антикоррупционная прокуратура не вписываются в сегодняшнюю властную систему. Речь идет не о личностях. В дальнейшем будет война компроматов. Холодницкий тоже может обнародовать информацию, которая может стать потрясением для Банковой", - сказал политолог.

21 марта СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро и несколько недель прослушивали кабинет заместителя генпрокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Нашли аппарат, напоминающий такой, как используют для прослушивания", - сказал руководитель САП 22 марта.

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