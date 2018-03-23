В посольстве Японии в Украине сообщили, что не признают попытки изменения статус-кво в Крыму силовыми методами. Президентские выборы в РФ прошли 18 марта Фото: EPA (архив) "Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, следовательно соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", – говорится в сообщении.В посольстве отметили, что официальный Токио поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и "не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами".Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. После обработки 99,84% протоколов избирательных комиссий действующий президент Владимир Путин лидирует с 76,66% голосов. По данным ЦИК РФ, в оккупированном Крыму за него проголосовало 92,15% избирателей.19 марта председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что более 90% крымских татар в Крыму проигнорировали выборы президента России.Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки крыму выборы марта признает россии Теги: крымский конфликт