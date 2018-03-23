Кабмин начинает процесс создания министерства по делам ветеранов

Кабинет министров начинает процесс создания министерства по делам ветеранов, который продлится месяц, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг вечером.

Подчеркивается, что по плану процесс создания Министерства должен продлиться месяц.

Как сообщалось, 15 марта председатель парламентского комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что все решения относительно создания министерства по делам ветеранов будут публичными и проходить общественную экспертизу, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко".

"Процесс создания министерства по делам ветеранов будет публичным, открытым и прозрачным. Именно такой подход обеспечит эффективность и качество вновь созданного министерства. Поэтому сегодня на комитете было принято решение о создании рабочей группы по вопросам образования министерства Украины по делам ветеранов. В эту рабочую группу должны войти представители Кабинета министров, общественных организаций, волонтеры и эксперты", - сказал А.Третьяков во время заседания комитета.

Как сообщается на официальном сайте партии БПП, председатель комитета подчеркнул, что к обсуждению всех важных решений будут привлекать максимально широкий круг экспертов, волонтеров и ветеранов. "Особенно нам важна мысль и видения людей, для которых и создается это министерство. Отмечаю - все наши решения будут проходить общественную экспертизу", - сказал парламентарий.

Он также сообщил, что американские коллеги выразили готовность помогать и помогать украинской стороне в создании нового ведомства. "Для нас будет полезным именно американский опыт при создании этого учреждения, ведь США имеют самую эффективную систему социальной защиты ветеранов и участников боевых действий", - сказал А.Третьяков.

27 февраля Верховная Рада предложила Кабинету министров Украины создать Министерство по делам ветеранов.

Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допускает запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года. По его словам, в 2017 году проходили консультации с общественными ветеранскими организациями по созданию соответствующего министерства, по результатам которых предложения были переданы в Министерство социальной политики и непосредственно в Кабинет министров. Он подчеркнул, что для запуска министерства необходимо пройти ряд формальных процедур: создание нормативной базы, проведение конкурсов, утверждение положений.