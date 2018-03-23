Украина не уменьшает налоги, так как боятся уменьшения поступлений в бюджет.

Об этом рассказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины ,передает со ссылкой на .

"Министр финансов говорит - я либерал. Но, как ответственный за доходную часть бюджета, не могу сейчас пойти на уменьшение налогов. Я думаю, что политикам не стоит думать о сегодняшнем дне. Вспомним успехи других стран. Например, Ли Куан Ю в Сингапуре , Шарля де Голля во Франции - они думали не о состоянии страны сегодня. А что будет через несколько лет. И принимали решение, чтобы их страна стала сильнее", - говорит он.

"Поэтому аргументы, если мы сейчас уменьшим налоги, то получим меньше доходов - звучат странно. В Украине есть четыре тысячи государственных компаний, которые должны зарабатывать. А они получают дотации от государства. Это абсолютный нонсенс. Вместо того, чтобы эти деньги пошли на качественные дороги, образование, медицину, оборону, их тратят на содержание государственных компаний ", - рассказал президент ассоциации.

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