Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй призвала лидеров Европейского союза объединиться и осудить Россию, поскольку лидеры 28 стран блока встречаются в Брюсселе.

Мэй собирается сделать громкое заявление против президента Владимира Путина после отравления бывшего российского шпиона и его дочери в Англии. Британия обвиняет в этом Москву.

После нападения Британия назвала Россию растущей угрозой западным демократиям.

В понедельник министры иностранных дел ЕС выразили «безоговорочную солидарность» с Великобританией. Но Мэй надеется на более строго сформулированное заявление, в котором явно осуждается Россия.

Брексит также стоит на повестке дня двухдневного саммита, начинающегося в четверг 22 марта. Британия надеется, что ЕС подпишет соглашение об условиях ухода Великобритании в следующем году.

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