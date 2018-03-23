|На собрании в Брюсселе Тереза Мэй планирует «разобраться» с Путиным
|23.03.2018 01:54
|
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лидеров Европейского союза объединиться и осудить Россию, поскольку лидеры 28 стран блока встречаются в Брюсселе.
Мэй собирается сделать громкое заявление против президента Владимира Путина после отравления бывшего российского шпиона и его дочери в Англии. Британия обвиняет в этом Москву.
После нападения Британия назвала Россию растущей угрозой западным демократиям.
В понедельник министры иностранных дел ЕС выразили «безоговорочную солидарность» с Великобританией. Но Мэй надеется на более строго сформулированное заявление, в котором явно осуждается Россия.
Брексит также стоит на повестке дня двухдневного саммита, начинающегося в четверг 22 марта. Британия надеется, что ЕС подпишет соглашение об условиях ухода Великобритании в следующем году.
Источник