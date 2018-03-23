Введение дополнительных торговых пошлин со стороны США в посольстве Китая в Вашингтоне назвали "типичным протекционистским шагом". Китай планирует "сражаться до конца" в вопросе торговых споров с США Фото: EPA По мнению дипломатов, США проигнорировали "рациональные призывы" со стороны китайских коллег."Это типичный односторонний протекционистский шаг. Китай крайне разочарован и решительно выступает против такого действия", – подчеркивается в обращении.Посольство заверило, что Китай готов принять ответные меры."Если США инициируют торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", – резюмировали дипломаты.22 марта глава Белого дома Дональд Трамп поручил офису торгового представителя США и министерству финансов составить план введения новых пошлин на товары из Китая. Таким образом он хочет сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с Пекином. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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