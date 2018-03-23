Китайская компания Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который будет поддерживать блокчейн-приложения. Об этом пишет со ссылкой на .

По информации инсайдеров издания, китайский производитель ведет переговоры с израильской Sirin Labs касательно права на использование операционной системы SIRIN. Данная ОС позволяет запускать блокчейн-приложения наравне с обычными Android-приложениями.

Издание также отмечает, что идея подобного смартфона находится в разработке и в самой Sirin Labs.

Представители обоих компаний подтвердили, что переговоры действительно велись. Однако об итогах говорить отказались

Блокчейн, или цепочка блоков транзакций (blockchain) представляет собой базу данных, на которой работает, в числе прочих, криптовалюта биткоин.

Ранее сообщалось, что на выставке MWC 2018 был представлен .

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