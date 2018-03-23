Каждое четвертое решение суда, которое выполняется в Украине, касается неуплаты алиментов, отметил министр юстиции Павел Петренко. Петренко: За полтора месяца нам удалось взыскать в пользу детей 310 млн грн Фото: Павло Петренко / Facebook "Представьте себе, что злостных неплательщиков алиментов в Украине более 600 тыс. 600 тыс. детей являются жертвами. Каждое четвертое решение суда, которое выполняется в Украине, касается неуплаты алиментов", – отметил он.По словам Петренко, благодаря законодательным нововведениям почти 100 тыс. человек, которые имеют долг перед своими детьми, ограничили в выезде за границу. Около 90 тыс. запретили управлять автомобилем. 85 тыс. лишили возможности пользоваться оружием. Также составили 8 тыс. протоколов о направлении на общественно-полезные работы. 8 тыс. человек объявили в розыск. В базу должников внесут около 200 тыс. неплательщиков алиментов."За неполных полтора месяца работы нам удалось взыскать в пользу детей дополнительно 310 млн грн. Это те средства, которые ранее действительно не выплачивались годами", – добавил министр.Петренко анонсировал, что Минюст в ближайшие недели подаст в парламент новый пакет законов об увеличении размера минимальных алиментов и ужесточении санкций для тех, кто имеет долг свыше одного года или не помогает своим детям-инвалидам."Также мы предлагаем ввести такую новацию, чтобы дети, которые при разводе родителей являются несовершеннолетними, имели право на равную долю в общем имуществе супругов. То есть, условно говоря, если сейчас по действующему закону имущество делится 50 на 50, то в случае принятия изменений парламентом, ребенок или дети будут иметь право на треть общего имущества супругов. Это будет их определенная экономическая гарантия, для того чтобы они могли потом развиваться", – пояснил министр.7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством.4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи о десятках тысяч неплательщиков алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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