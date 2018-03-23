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Петренко: В Украине более 600 тыс. злостных неплательщиков алиментов
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23.03.2018 02:44
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Каждое четвертое решение суда, которое выполняется в Украине,
касается неуплаты алиментов, отметил министр юстиции Павел
Петренко. Петренко: За полтора месяца нам удалось взыскать в пользу
детей 310 млн грн Фото: Павло Петренко / Facebook "Представьте
себе, что злостных неплательщиков алиментов в Украине более 600
тыс. 600 тыс. детей являются жертвами. Каждое четвертое решение
суда, которое выполняется в Украине, касается неуплаты
алиментов", – отметил он.По словам Петренко, благодаря
законодательным нововведениям почти 100 тыс. человек, которые имеют
долг перед своими детьми, ограничили в выезде за границу. Около 90
тыс. запретили управлять автомобилем. 85 тыс. лишили возможности
пользоваться оружием. Также составили 8 тыс. протоколов о
направлении на общественно-полезные работы. 8 тыс. человек объявили
в розыск. В базу должников внесут около 200 тыс. неплательщиков
алиментов."За неполных полтора месяца работы нам удалось взыскать в
пользу детей дополнительно 310 млн грн. Это те средства, которые
ранее действительно не выплачивались годами", – добавил
министр.Петренко анонсировал, что Минюст в ближайшие недели подаст
в парламент новый пакет законов об увеличении размера минимальных
алиментов и ужесточении санкций для тех, кто имеет долг свыше
одного года или не помогает своим детям-инвалидам."Также мы
предлагаем ввести такую новацию, чтобы дети, которые при разводе
родителей являются несовершеннолетними, имели право на равную долю
в общем имуществе супругов. То есть, условно говоря, если сейчас по
действующему закону имущество делится 50 на 50, то в случае
принятия изменений парламентом, ребенок или дети будут иметь право
на треть общего имущества супругов. Это будет их определенная
экономическая гарантия, для того чтобы они могли потом
развиваться", – пояснил министр.7 декабря 2017 года
Верховная Рада поддержала изменения в законодательные
акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее
содержание путем совершенствования порядка принудительного
взыскания задолженности по уплате алиментов. Согласно закону,
должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим
оружием и ограничивать право на управление транспортным средством.4
января 2018 года документ подписал президент Украины
Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый
онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи о
десятках тысяч неплательщиков алиментов. Среди
них – депутаты, чиновники и представители силовых
структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные
группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов.
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