|YouTube увеличит количество рекламы между музыкой
|23.03.2018 04:10
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На YouTube будет увеличено количество рекламы, которая показывается между видеоклипами. Об этом сообщил руководитель музыкального направления YouTube Лари Коэн, пишет со ссылкой на .
Руководство полагает, что таким образом удастся увеличить количество людей, которые за прослушивание музыки платят деньги.
Агентство также сообщает, ссылаясь на Коэна, что в прошлом году видеохостинг заработал около 10 миллиардов долларов. При этом львиную долю принесла YouTube именно реклама.
В компании полагают, что новый сервис платных музыкальных подписок поспособствует еще большему увеличению прибыли.
Ранее сообщалось, что видеохостинг и конспирологией.
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