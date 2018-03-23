На YouTube будет увеличено количество рекламы, которая показывается между видеоклипами. Об этом сообщил руководитель музыкального направления YouTube Лари Коэн, пишет со ссылкой на .

Руководство полагает, что таким образом удастся увеличить количество людей, которые за прослушивание музыки платят деньги.

Агентство также сообщает, ссылаясь на Коэна, что в прошлом году видеохостинг заработал около 10 миллиардов долларов. При этом львиную долю принесла YouTube именно реклама.

В компании полагают, что новый сервис платных музыкальных подписок поспособствует еще большему увеличению прибыли.

Ранее сообщалось, что видеохостинг и конспирологией.

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