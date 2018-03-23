22 марта в Луцке в 13:20 столкнулись 2 маршрутки.Травмы получили 11 пассажиров, 2 из них попали в больницу, сообщает полиция Волынской области.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка", - сообщают правоохранители.

По факту открыли уголовное производство,передает со ссылкой на .

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась на крышу. Авария произошла на трассе - Одесса. Маршрутка двигалась в сторону . На скользкой дороге в селе Саливинкы Васильковского района микроавтобус слетел с трассы. Никто из пассажиров существенно не пострадал.

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