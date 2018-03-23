В соцсети собрали средства на путешествие в Грецию для Валерия Ермакова с Полтавщины. Посетить эту страну и подняться в небо на самолете было давней мечтой мужчины,передает со ссылкой на .

История неизвестного скульптора из Панасовки получила огласку после видеосюжета проекта Ukraїner в 2016 году. Об этом рассказала продюсер Наталья Панченко в Facebook.

Мужчина не имеет художественного образования. Признается, что учился по журналам - выписывал издание "Художник". Свои работы никогда не продает, потому что считает деньги мелочью.

Во время интервью он поделился с журналистами, что мечтает побывать в Греции и вживую увидеть ее архитектуру. Команда Ukraїner решила помочь мужчине увидеть мир. Начали с писем в фирмы, которые могли бы профинансировать перелет. Никто не откликнулся. Оставался один вариант - соцсети и неравнодушие украинцев.

После официального согласия Валерия Ермакова основатель проекта Богдан Логвиненко написал в Facebook о сборе средств. За 3 часа 850 неравнодушных людей собрали необходимую сумму.

Это история о каждом из нас, о наших старших родителях, которые всю жизнь не могли увидеть мир, который описывали книги и фильмы, - написали Ukraїner в Facebook. - Это история невероятной взаимопомощи, когда люди воплощают в жизнь мечту незнакомца

Валерій не знає, що таке банківська картка і як вона працює, тільки починає розуміти, що таке інтернет і як змінилася комунікація за останні двадцять років. . Сьогодні ми були в музеї сучасного мистецтва в Афінах і Валерій вперше дізнався, яких форм мистецтво може набувати, побачив доповнену реальність, подивився аудіовізуальні роботи. . А вчора, проходячи якийсь музичний магазин в центрі Афін він побачив диски. Сіді-диски. Оце тепер так музику слухають, да? На касетах жеж, да? Я знаю, знаю, бачив по телевізору. Диски, касети. І кіно тепер на касетах. Що сказати, ось воно майбутнє.

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