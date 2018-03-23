В Венесуэле 4 июня начнется замена старых боливаров на новые,
предупредил президент страны Николас Мадуро. Мадуро сообщил, что в
обороте появятся новые купюры в 200 и 500 боливаров Фото: EPA "Я
принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4
июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию.
Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в
обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать
людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую
деятельность", – сказал Мадуро.В обороте появятся новые купюры
в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де
Миранды и 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара.
Также после долгого перерыва в Венесуэле снова начнут использовать
монеты.Такими мерами Мадуро надеется укрепить экономику
южноамериканской страны, которая в последние годы переживает острый
кризис. По данным Bloomberg, сейчас $1 можно обменять на 43 925
боливаров.В январе Венесуэла первой в мире запустила
государственную криптовалюту.
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