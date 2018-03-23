В Венесуэле 4 июня начнется замена старых боливаров на новые, предупредил президент страны Николас Мадуро. Мадуро сообщил, что в обороте появятся новые купюры в 200 и 500 боливаров Фото: EPA "Я принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность", – сказал Мадуро.В обороте появятся новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара. Также после долгого перерыва в Венесуэле снова начнут использовать монеты.Такими мерами Мадуро надеется укрепить экономику южноамериканской страны, которая в последние годы переживает острый кризис. По данным Bloomberg, сейчас $1 можно обменять на 43 925 боливаров.В январе Венесуэла первой в мире запустила государственную криптовалюту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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