|Савченко переночует в СИЗО
|23.03.2018 04:58
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в терроризме, будет ночевать в СИЗО Службы безопасности Украины,передает со ссылкой на .
"Сегодня суд не будет, следовательно она останется в СИЗО", - сказал собеседник.
По его словам, в изоляторе у Савченко будут нормальные условия.
В четверг, 22 марта, поддержала представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Следователь задержал ее в помещении парламента. В ей объявили подозрение.
Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.
Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".