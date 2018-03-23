22 марта 1970 года 22-летний защитник хоккейного "Бостона" Бобби Орр забивает два гола и отдает две результативные передачи в матче против "Миннесота Норт Старз", который завершается победой "Бостон Брюинз" - 5:0. Орр стал первым игроком обороны в истории НХЛ, который забросил 30 шайб за сезон.

Он также набрал 78 очков и побил рекорд своего одноклубника Фила Эспозито, установленный в сезоне 1968-69,передает со ссылкой на .

Ровно через пять лет Орр оформляет свой девятый и последний хет-трик, а "Бостон" дома обыгрывает "Вашингтон Кэпиталз" - 8:2.

Орр официально закончил играть в сезоне 1978-79. Хотя последний полноценный сезон провел в 1974-75 годах. К тому времени имел 27 лет, но тяжелая травма колена заставила преждевременно завершить карьеру.



Орр признан игроком №2 за всю историю НХЛ. Впереди - только Уэйн Гретцки.

только в Национальной Хоккейной Лиге Орр сыграл 657 матчей. Забросил 270 шайб и сделал 645 результативных передач.

С "Бостоном" дважды выигрывал Кубок Стэнли - в сезонах 1970 и 1972.

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