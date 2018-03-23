Украинское общество не может воплотить в жизнь "положительные достижения своих восстаний", признали выдающиеся ученые и деятели культуры, входящие в инициативную группу "Первого декабря". Инициативная группа: С помощью майданов нельзя стабильно управлять государством Фото: 1-12.org.ua "На наших глазах происходит очередная национальная драма, которая, казалось бы, уже никогда не должна была повториться. Речь идет о несостоятельности общества воплотить в жизнь положительные достижения своих восстаний", – говорится в заявлении.Выдающиеся деятели напомнили, что "на протяжении нескольких десятилетий Украина пережила три победные Революции – Революцию на граните, Оранжевую и Революцию достоинства"."Благодаря им была достигнута двойная цель: не только отброшены кремлевские сценарии перевода Украины на российскую орбиту, но и открыты перспективы цивилизованного, европейского развития нашего государства", – отметили участники группы.Они считают, что "достижения побед на Майдане пока растрачиваются – и не только власть имущими"."На смену вдохновенным Майданам, которые были порождены неповторимым народным порывом, пришли не всегда понятные акции, спланированые и совершеные не очень прозрачными и не очень достойными доверия политическими центрами. И каждый раз видим попытки организовать очередной протестный "майдан", каждый раз главари стремятся поднять народ на восстание, однако не дают себе труда объяснить, кто возьмет власть после падения нынешней, а главное – под какую программу эту новую власть будут использовать", – подчеркивается в обращении.Также напоминается, что "нынешняя Украина – это не островная Запорожская Сечь ХVII–ХVIII веков, а великая держава ХХI века в центре Европы"."Майданы реализовали право народа не допустить преступных сценариев, но с помощью майданов нельзя стабильно управлять государством! Майданы не являются инструментами демократии – они являются лишь свидетельством того, что демократическое развитие в государстве пробуксовывает. Народ, который знает цену собственной государственности, должен так организовать жизнь в обществе, чтобы майданы стали ненужными и были заменены хорошо организованными референдумами", – пояснили выдающиеся украинцы.Группа "Первого декабря" признала, что в последнее время в Украине "ширится дух разрушения и охлократии"."Удивительно ли, что на этом фоне уже появились призывы к военному перевороту?", – вопрошают в объединении.Общественные лидеры отмечают, что "бензин в этот костер щедро подливает Россия" и призывают не "промайданить" Украину."Будем осмотрительны и не впишем себя в историю разрушителей украинской государственности!", – призвали участники группы.Обращение подписали почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, диссидент советских времен Иван Дзюба, глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, деятель украинского еврейского движения Иосиф Зисельс, правозащитник Мирослав Маринович, историк Вадим Скуратовский, астроном Ярослав Яцкив и другие.Инициативная группа "Первого декабря" была создана в 2011 году, в 20-ю годовщину референдума о независимости Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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