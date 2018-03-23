Кабинет Министров Украины учредит новое ведомство на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции. На формирование министерства правительству понадобится один месяц Фото: kmu.gov.ua Процесс продлится месяц. Новое ведомство учредят на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.С предложением создать Министерство по делам ветеранов президент Украины Петр Порошенко выступил в июле 2017 года. В феврале 2018 года Верховная Рада поддержала инициативу.Заместитель председателя Госслужбы по делам ветеранов Вячеслав Марченко заявлял, что министерство может начать работу в 2019 году. Он отметил, что штат министерства будет формироваться по американскому образцу. В частности, предпочтение при назначении в ведомство будет отдаваться участникам боевых действий.По данным на конец января 2018 года, статус участника боевых действий получили 328 тыс. человек, которые отслужили в зоне АТО на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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