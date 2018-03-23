Кабинет Министров Украины учредит новое ведомство на базе
Государственной службы по делам ветеранов и участников
антитеррористической операции. На формирование министерства
правительству понадобится один месяц Фото: kmu.gov.ua Процесс
продлится месяц. Новое ведомство учредят на базе Государственной
службы по делам ветеранов и участников антитеррористической
операции.С предложением создать Министерство по делам ветеранов
президент Украины Петр Порошенко выступил в июле 2017
года. В феврале 2018 года Верховная Рада поддержала
инициативу.Заместитель председателя Госслужбы по делам ветеранов
Вячеслав Марченко заявлял, что министерство может начать
работу в 2019 году. Он отметил, что штат министерства будет
формироваться по американскому образцу. В частности, предпочтение
при назначении в ведомство будет отдаваться участникам боевых
действий.По данным на конец января 2018 года, статус участника
боевых действий получили 328 тыс. человек, которые отслужили в
зоне АТО на Донбассе.
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