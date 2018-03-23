Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев 22 марта рассказал, что его "лапал за жопу" руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Вице-спикер Госдумы РФ от фракции ЛДПР Игорь Лебедев сообщил, что его политсила проконсультируется у юристов, как ответить на заявление. Лебедев хочет, чтобы журналист "понес наказание" Фото: Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) / Facebook По словам депутата, если бы журналист сказал ему подобное "во дворе на улице", то он "дал в морду сразу и без разговоров".Лебедев отметил, что ЛДПР проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, "чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание".22 марта Давлетгильдеев рассказал, что в 2006 году помощники Жириновского пытались увезти его в сауну."Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном", – признался журналист.В феврале 2018 года другого члена парламентской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки.В марте комиссия Госдумы по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении депутата, после чего ряд СМИ объявили бойкот законодательному органу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лдпр что лебедев журналист марта Теги: мир