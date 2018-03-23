Швейцарец станет президентом украинской премьер-лиги По теме: Экс глава швейцарской лиги Томас Гримм выдвинут на пост президента Украинской Премьер Лиги. Выдвинула его кандидатуру на пост президента УПЛ команда "Александрия", передает со ссылкой на . Экс-глава швейцарской лиги Томас Гримм выдвинут на пост президента украинской Премьер-лиги. Таким образом, Гримм сможет участвовать в выборах. Напомним, что выборы нового президента Премьер-лиги должны состояться 6 апреля. Ранее нынешний президент УПЛ Владимир Генинсон подтвердил, что не идет на выборы президента УПЛ. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены Исполкома . Сейчас Украину в представляет .











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