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Швейцарец станет президентом украинской премьер-лиги
23.03.2018 06:29
Швейцарец станет президентом украинской премьер-лиги По теме:

Экс глава швейцарской лиги Томас Гримм выдвинут на пост президента Украинской Премьер Лиги.

Выдвинула его кандидатуру на пост президента УПЛ команда "Александрия", передает со ссылкой на .

Экс-глава швейцарской лиги Томас Гримм выдвинут на пост президента украинской Премьер-лиги.

Таким образом, Гримм сможет участвовать в выборах. Напомним, что выборы нового президента Премьер-лиги должны состояться 6 апреля.

Ранее нынешний президент УПЛ Владимир Генинсон подтвердил, что не идет на выборы президента УПЛ.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены Исполкома . Сейчас Украину в представляет .







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